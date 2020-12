Deputado Barbosinha comemora obras de revitalização das ruas do quadrilátero central de Dourados

Rua Ponta Porã é uma das vias que vai receber as obras ©DIVULGAÇÃO

O Diário Oficial do Estado publica, na edição da última terça-feira (1), resumo do extrato de contrato firmado entre o Governo, por meio da Agesul (Agência estadual de Gestão de Empreendimentos) com a empreiteira Concrenavi, vencedora do processo de licitação para a execução do Setor 3 das obras de infraestrutura que compreendem a restauração funcional do pavimento, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, calçamento e acessibilidade no quadrilátero central entre as ruas Firmino Vieira de Matos e Floriano Peixoto e Avenida Weimar Gonçalves Torres e rua Ponta Porã, em Dourados.





A publicação foi comemorada pelo deputado Barbosinha (DEM), recorrendo a expediente protocolado na sessão da Assembleia Legislativa do dia 2 de junho deste ano, quando, atendendo solicitação encaminhada pelo vereador Madson Valente, da Câmara de Dourados, e visando atender aos anseios da população e empresários e trabalhadores do trecho citado, pediu as obras de recuperação do quadrilátero central, como complemento ao serviço realizado pelo Estado de revitalização das avenidas Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves.





“A realização das obras de recuperação do pavimento asfáltico do quadrilátero da Avenida Weimar Gonçalves Torres até a rua Ponta Porã, trará mais segurança e melhores condições de trafegabilidade aos que ali transitam, bem como proporcionará embelezamento e melhor qualidade de vida à toda população douradense e todos aqueles que buscam o Município para serviços, compras e atendimento médico”, destacou o deputado, agradecendo o governador Reinaldo Azambuja e reforçando o compromisso de trabalho com Dourados.





