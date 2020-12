COSTA RICA| Segurança Comunitária: Nova diretoria do Conseg vai fortalecer participação popular

A nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Costa Rica, eleita na sexta-feira dia 11 deste mês, garante que a participação popular nas mobilizações e decisões de interesse do município será ampliada e fortalecida a partir do próximo ano. Na eleição, a Chapa 2, liderada pelo perito criminal Rodrigo Wenceslau, tornou-se vitoriosa, com seis votos contra apenas um da chapa adversária, encabeçada por Joaquim R. de Oliveira, ao passo que foram registrados três votos em branco e três abstenções.Constituído por trabalhdores da segurança publica, o Conselho vai começar 2021 uma gestão juntamente com a do prefeito eleito em novembro, o Delgado Cleverson (PP). A expectativa dos costarriquenses é de avanços significativos, não só na segurança, mas também nas demais pautas prioritárias do município, entre as quais a saúde, a educação, o fomento econômico, a geração de empregos e a abertura de oportunidades aos segmentos que mais necessitam.Fundado em fevereiro de 2002 por lideranças da sociedade civil organizada, o Conseg exerce papel primordial nos debates e no encaminhamento das soluções que atendam os interesses de Costa Rica. Além das questões de segurança, o prefeito eleito alinhou diretrizes que serão cumpridas dentro de um planejamento estratégico, com a efetiva participação da comunidade.A diretoria que está assumindo o Conselho tem na vice-presidência Pedro W. de Andréa, formado em direito, investigador de policia. O 1º secretário é Arione G. S. Jr, sargento do corpo de bombeiros e o tesoureiro é Aclenildo Soares Furtado, soldado da PM.