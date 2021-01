COSTA RICA| Prefeito Waldeli paga 17º e mais 10% do 18º salário dos professores da Rede Municipal de Educação

©Matheus Henrique

O prefeito Waldeli dos Santos Rosa ao encerrar seu quarto mandato como gestor público da Prefeitura de Costa Rica - MS anunciou na manhã desta quinta-feira, 31 de dezembro de 2020, o pagamento do 17º e mais 10% do 18º salário aos professores da REME – Rede Municipal de Educação.





“Fico feliz em pode fazer esse feito, bate o meu próprio recorde ao pagar o 14º, 15º, 16º, 17º e 10% do 18º salário aos professores da REME. Tudo isso fora o salário do mês, e as férias. Sem dúvidas nossos educadores viram suas contas bancarias engordarem nesse final de ano”, celebrou Waldeli ao brincar que “tem que diz que isso é milagre”.





Waldeli explica que esses pagamentos extra só é possível graças ao comprometimento dos professores com a Educação de Costa Rica aliado a gestão responsável dos recursos que vêm do Fundeb - Fundo para a Manutenção e o Desenvolvimento da Educação Básica – que é recebido com base no número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental.









ASSECOM/PMCR