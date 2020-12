Corpo de Samuel foi encontrado a 4 km do local de onde desapareceu

Menino foi localizado numa curva dentro do rio, próximo a uma cachoeira

Corpo de Samuel sendo transportado, após ser retirado de rio ©Marcos Maluf

O corpo de Samuel Henrique dos Santos, de 8 anos, desaparecido deste a tarde de sexta-feira (4) no Rio Anhanduí, foi encontrado a cerca de 4 quilômetros do ponto onde desapareceu, dentro de uma propriedade rural.





O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fernando de Almeida Carminatti, contou que o corpo do menino foi encontrado boiando, em uma curva próxima a uma cachoeira. Ele foi localizado por dois mergulhadores.





Segundo Carminatti, o corpo não foi localizado antes porque a área onde foi encontrado não era possível mergulhar. A suspeita é de que ele estivesse enroscado em alguma coisa.





Nesta terça-feira (8), como o leito do rio diminuiu, além da equipe de mergulhadores, as buscas também contaram com auxílio de drone e dois cães farejadores. Um deles é treinado para localizar restos mortais e, o outro, pessoas desaparecidas.





"Criamos uma estratégia de buscas. Foi uma operação complexa e minuciosa. Ela foi focada na técnica e não na quantidade. Nesse caso, quanto mais gente, mais atrapalha", explicou.

Nesta manhã, cães de busca ajudaram nos trabalhos ©Marcos Maluf

Buscas - As buscas por Samuel tiveram início ainda na tarde de sexta-feira, quando desapareceu enquanto pescava os com os irmãos no rio, localizado aos fundos da casa do tio.





No primeiro dia, como já estava anoitecendo, as buscas foram feitas nas margens do rio. No sábado, os militares fizeram buscas por 16 quilômetros, no domingo percorreram 20 e, ontem, mais 35 quilômetros.

Local onde corpo de menino foi encontrado ©Marcos Maluf









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo e Bruna Marques