Com a chegada de mais asfalto no município o deputado Barbosinha reforça compromisso com Aparecida do Taboado

Obra da Avenida Porto Taboado, uma das mais antigas do município

A falta de asfalto era motivo de descontentamento e preocupação dos moradores do Jardim Samara e Jardim Felix I e II em Aparecida do Taboado, assim como a conclusão da obra da Avenida Porto Taboado, uma das vias mais antigas do município e faz importante ligação da cidade com o município de Três Lagoas e que ficou muito tempo paralisada.





Essas obras já estão em execução em Aparecida do Taboado e atendem pedido do deputado estadual Barbosinha (DEM-MS) que apresentou indicações solicitando ao Governo do Estado celeridade e execução das obras de asfalto e drenagem nestes locais.





Nos bairros Jardim Samara e Jardim Felix I e II toda vez que chovia a população convivia com o alagamento das ruas. “Asfalto e drenagem não são apenas obras estruturantes. É sinônimo de qualidade de vida, de mais saúde, garantias que todos devem ter. Sem falar que asfalto na porta de casa não é artigo de luxo. É de extrema necessidade para a população e uma garantia que o poder público precisa dar aos moradores. O compromisso que temos com nossos parceiros de Aparecida do Taboado e com a população nos levou a buscar e cobrar esses investimentos”, ressaltou Barbosinha.





O deputado ainda se mostrou extremamente preocupado com as obras da Avenida Porto Taboado que haviam sido licitadas por duas vezes em julho de 2017, contratada pelo Governo do Estado, mas estavam paralisadas há um bom tempo.





São 1,8 mil metros de asfalto que vão impactar na economia do município, na avaliação de Barbosinha. “Essa obra foi licitada este ano pela terceira vez e vamos cobrar do Governo a conclusão deste trecho tão importante e que traz impactos positivos, além de estruturantes, econômicos para Aparecida do Taboado”, finalizou Barbosinha.





As reivindicações chegaram ao gabinete do deputado Barbosinha através do vereador Pastor Ronaldo.





ASSECOM