Colisão entre carro e ônibus deixa duas pessoas em estado grave

Acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Salgado Filho e Bandeiras; ocupantes do carro foram levados para a Santa Casa

Fiat Uno destruído após colisão com ônibus particular, na noite deste sábado ©DR

Duas pessoas foram socorridas em estado grave após colisão entre veículo Fiat Uno e ônibus de empresa particular, na noite de ontem (5). O acidente aconteceu por volta das 23h30, no cruzamento das Avenidas Salgado Filho e Bandeiras, região da Vila Carvalho, em Campo Grande.





Diversas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Os ocupantes do veículo de passeio, sendo o motorista, de 22 anos, e passageiro, de 33, precisaram ser retirados das ferragens.





De acordo com a Polícia Civil, o ônibus seguia pela Avenida Salgado Filho, enquanto o carro estava na Avenida das bandeiras. Conforme testemunhas, o veículo menor teria ultrapassado carro parado no sinal vermelho e avançando mesmo com semáforo fechado.





Com a colisão, o Uno ficou completamente destruído. No ônibus estava apenas o motorista, de 48 anos, que não se feriu. De acordo com a Polícia Civil, foi feito teste do bafômetro no condutor, que deu negativo. Já o motorista do carro foi levado em estado grave, junto com o passageiro, para a Santa Casa da Capital. Não há, até o momento, informações sobre possível embriaguez.





Equipes da Polícia Militar, incluindo Batalhão de Trânsito, estiveram no local.

Partes de veículos envolvidos no acidente ainda podem ser vistas o local, na manhã deste domingo ©Marcos Maluf













Fonte: CAMPOGRANDENEWS