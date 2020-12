Chuva forte acompanhada com granizo e ruas de Campo Grade ficam alagadas

Inmet emitiu alerta de perigo para MS com tempestades severas

Chuva forte na área central de Campo Grande

Chove forte em Campo Grande, na tarde desta terça-feira (1°), com granizo. Conforme a previsão do Immet (Instituto Nacional de Meteorologia), o alerta é de perigo com tempestades acompanhadas de rajadas de vento, que podem atingir até 90 km/h em Mato Grosso do Sul.





Algumas ruas chegaram a ficar alagadas com a força da água. Na Rua Maracaju com Padre João Cripa, a água forma uma pequena correnteza próximo aos bueiros.





Conforme o Clima Tempo, além de chuva forte, “as rajadas de vento em torno de 90 km/h podem se repetir ao longo desta semana por causa desses temporais”.





Assim, o Climatempo ressaltou que os temporais foram “apenas o início de uma semana com muita instabilidade em Mato Grosso do Sul”.





Então, os temporais devem se repetir até o sábado (5). Nuvens muito carregadas sobre o Mato Grosso do Sul estão associadas a constante entrada de ventos quentes e úmidos vindos do norte do Brasil e a persistência de uma área de baixa pressão atmosférica muito próxima do estado.





A orientação do Inmet é evitar permanecer embaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e procure a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) em casos necessários.









Fonte: Karina Campos e Gabriel Maymone