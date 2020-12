Casal é executado com mais de 100 tiros de fuzil ao deixar cassino

Vítimas estiveram em estabelecimento no lado paraguaio da fronteira, mas foram alvejados no lado brasileiro da Rua Dr Francia

Veículo de casal possui placas brasileiras e foi alvo de mais de 100 tiros de fuzil ©Divulgação/PCMS

Duas pessoas, ainda não identificadas, morreram em atentado na linha internacional entre Brasil e Paraguai, na madrugada deste domingo (13). Mais de 100 tiros de fuzil foram efetuados contra o carro do casal, que estava em frente a hotel cassino, na Rua Dr Francia, na divisa entre Ponta Porã, a 323 km da Capital, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.





De acordo com as primeiras informações, as vítimas haviam acabado de deixar o cassino e estavam do lado brasileiro da via, quando pistoleiros se aproximaram atirando. Com o homem foram encontrados quase R$ 10 mil.





O veículo usado pelo casal possui placas registradas no Brasil. Além da polícia paraguaia, equipes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã também estiveram no local.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro e Silvia Frias