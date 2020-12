Carteiro morre atropelado por carreta em cruzamento da Ernesto Geisel

Com uniforme dos Correios, vítima estava de bicicleta; equipes do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local

Ciclista sendo atendido por equipe do Corpo de Bombeiros ©DR

Homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por carreta no cruzamento das avenidas Manoel da Costa Lima e Ernesto Geisel, na região do Bairro Guanandi, em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 14h, desta segunda-feira (14), e a vítima estava de bicicleta.





Segundo testemunhas, a vítima estava com uniforme dos Correios e trabalhava como carteiro. O óbito foi constatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





O acidente aconteceu na faixa sentido centro/bairro. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da colisão. Em estado de choque, o condutor da carreta permaneceu no local.

Bicicleta parou debaixo da carreta ©DR













Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro