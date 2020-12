CAPITAL| Vereador Carlão cobra da Águas Guariroba reparos nos cortes de esgoto nas ruas do Bairro Eldorado

Nesta segunda-feira (14) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) percorreu as ruas do Bairro Eldorado, onde a concessionária dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto – Águas Guariroba, fez cortes no asfalto para a ligação residencial da Rede de Esgoto. Carlão afirmou que esses cortes não foram corrigidos, ocasionando em buracos no pavimento, especialmente na Rua Catanduva.





“Assim que percebi o problema já liguei para o Themis Oliveira, Diretor Presidente da Águas Guariroba pedindo o reparo nas ruas. Porque quanto mais demoram em arrumar esses cortes, maiores ficam os buracos e danos causados no asfalto”, afirmou.





Carlão explicou que além da cobrança por telefone, também fez indicações e ofícios para cobrar providências.





Por: Janaina Gaspar