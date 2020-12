CAPITAL| Vereador Carlão alerta para união de esforços pela prevenção ao Coronavírus

Na sessão desta terça-feira (08) da Câmara Municipal de Campo Grande o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) usou a palavra de liderança partidária sobre sua preocupação com o aumento dos casos do Coronavírus (COVID-19) e para alertar a população para a necessidade de manter as medidas de prevenção ao vírus. Carlão ressaltou que a 2ª onda da Pandemia deve ser combatida com a conscientização e união de esforços para frear a contaminação. Segundo o Parlamentar é preciso manter o isolamento e distanciamento social, permanecer usando máscara e usando o álcool em gel.





“Não podemos cobrar da população o isolamento nas questões essenciais, como a necessidade do trabalho, mas se mantivermos as medidas de prevenção, uso de máscaras e distanciamento, já estaremos evitando o contágio. Cabe ao Poder Público Municipal e Estadual providenciar os leitos e respiradores necessários para atender a demanda. Tenho cobrado isso do prefeito, tanto no atendimento emergencial, quanto na prevenção, exames e abertura de leitos”, disse.





Carlão afirmou que ele mesmo tem optado por adiar eventos para evitar aglomerações.





“Adiei eventos grandes que iria fazer, pensando na prevenção. O que pudermos evitar de aglomeração pelo bem da maioria, devemos evitar. Festas e reuniões sem estrema urgência, devem ser evitadas. Somente com a união de todos e conscientização vamos conseguir vencer o vírus”, concluiu.





Por: Janaina Gaspar