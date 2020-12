CAPITAL| Temporal derruba estrutura de posto de combustíveis na Avenida Mato Grosso

Estrutura de aço caiu sobre bomba, que foi empurrada para veículo; apesar dos estragos, ninguém se feriu

Estrutura de aço caiu sobre bomba de combustíveis, que foi empurrada para carro estacionado ©DR

O temporal registrado na tarde desta quinta-feira (3) já contabiliza estragos pela cidade. No Bairro Carandá Bosque, a estrutura de posto de combustíveis na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Antônio Teodorowick, entortou com os ventos de aproximadamente 71 km/h que acompanharam a chuva forte.





Apesar dos estragos, ninguém se feriu. Porém, a armação de aço caiu sobre bomba de combustíveis, que acertou veículo estacionado.





O militar reformado Almiro de Souza, de 72 anos, é dono do veículo. Ao Campo Grande News ele contou que havia acabado de sair da revisão com o veículo e, justamente devido à chuva, decidiu parar no posto para abastecer.





“Quando vi que estava caindo eu já sai correndo, assim como o pessoal que abastece. Graças a Deus que ontem eu paguei mais uma parcela do seguro e não vou ter nenhum prejuízo, foi só o susto mesmo”, relatou.





Segundo funcionários do posto, a chuva começou por volta das 16h e permaneceu intensa durante os aproximadamente 20 minutos de duração. Após a queda da estrutura, o serviço no local foi interrompido. O dono do estabelecimento, que não se identificou, afirmou que o resto do dia será destinado a calcular o prejuízo provocado pelo temporal.





A região do Carandá Bosque está sem energia elétrica.





