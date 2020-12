CAPITAL| No Dia da Criança Especial o vereador Carlão destaca luta pela inclusão

No Dia da Criança Especial, comemorado dia 09 de dezembro e instituído com o objetivo de voltar a atenção para as crianças que possuem algum tipo de necessidade especial, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) falou da necessidade de melhorar a qualidade de vida e ajudar no desenvolvimento delas, auxiliando na superação de suas limitações. O parlamentar é autor de inúmeras leis de caráter inclusivo.





“Sou autor da Lei 6.043/18, que autoriza o Executivo Municipal a instituir o cartão de identificação para pessoas com transtorno do espectro autista e demais deficiências, residente no município de Campo Grande e da outras providências. E da Lei da inclusão e reserva de vagas na Rede Pública Municipal de Educação no Município para crianças e adolescentes com autismo asseguradas por meio da Lei 5.657/16”, detalhou.





Carlão também lembrou da Lei 5.951/18, de sua autoria, que dispõe sobre a garantia da realização do exame de cariótipo em todos os recém nascidos que apresentarem sinais indicativos da Síndrome de Down, nos hospitais e maternidades públicas de Campo Grande.









Por: Janaina Gaspar