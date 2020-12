CAPITAL| Lei do vereador Carlão institui Programa de Certidões de Débitos Municipais Virtual

Aprovado na sessão ordinária desta terça-feira (08), da Câmara Municipal de Campo Grande, em 2ª discussão e votação o Projeto de Lei 9.831/20, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Certidão Positiva ou Negativa de Débitos Municipais Virtual (CND Virtual). Agora o PL segue para sanção do prefeito Marcos Trad. A proposta visa dinamizar o atendimento ao contribuinte, desburocratizando e encurtando o tempo em relação a consultas e regularização de tributos, disponibilizando acesso às certidões positivas e ou negativas de débito através do Portal da Prefeitura.





http://www.capital.ms.gov.br/semre na página da prefeitura, após adaptações do sistema. O sistema também deverá ser apto a emitir a autenticidade do documento. Esta medida é importante, em especial neste momento de pandemia do COVID 19, pois evita aglomeração no setor responsável”, justificou Carlão. “Com essa opção, o contribuinte não precisará mais se deslocar até o Paço Municipal para requerer o documento que pode ser obtido pelo endereço eletrônicona página da prefeitura, após adaptações do sistema. O sistema também deverá ser apto a emitir a autenticidade do documento. Esta medida é importante, em especial neste momento de pandemia do COVID 19, pois evita aglomeração no setor responsável”, justificou Carlão.





De acordo com as estatísticas de emissão de certidões ocorrendo a implantação do serviço online, será uma ferramenta imprescindível para garantir a otimização, desburocratização e celeridade no atendimento e, assim, proporcionar maior comodidade aos munícipes. Nos municípios onde já foi implantado o sistema da Certidão Web, houve uma redução de até 60% do atendimento presencial para a emissão de certidões.









Por: Janaina Gaspar