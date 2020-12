CAPITAL| Em solenidade de diplomação, vereador Carlão agradece a população campo-grandense

Emocionado durante a solenidade de diplomação dos eleitos nas Eleições de 2020 em Campo Grande, realizada no fim da tarde desta quarta-feira (16) no Tribunal Regional Eleitoral da Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) falou de sua gratidão pelo voto de confiança concedido pelos campo-grandenses. O vereador Carlão, que tem como slogan ser “Comunitário Mesmo”, foi reeleito como o segundo mais votado no pleito deste ano e chega ao seu quarto mandato como representante da população no Legislativo Municipal.





“Estou muito emocionado. Agradecido a Deus e a toda população pela oportunidade de permanecer servindo. Sou um prestador de serviço da população e reforço meu compromisso com todos campo-grandenses de muito trabalho e dedicação. De proximidade com nossa gente, sempre priorizando a qualidade de vida do povo”, disse.





Carlão reforçou que o vereador precisa ter qualidade técnica, mas que a prática é fundamental.





“O trabalho prático de um vereador é atender as demandas da população. Buscar resolver desde os problemas mais cotidianos, como a situação das ruas nos bairros, iluminação, sinalizações, vagas em Ceinfs (Emeis); quanto elaborar novas leis que garantam direitos para o povo. Trabalhar pela harmonia entre os Poderes e fiscalizar o Executivo. Lutar pelo desenvolvimento no centro e nos bairros de forma igualitária e pela qualidade de vida da nossa gente. Pela dignidade da casa própria, o direito ao emprego e aos serviços públicos de qualidade. Ser um despachante do povo, cobrando das concessionárias de Energia, Transporte Público e Água, melhor atendimento. Auxiliar o Executivo nos problemas da saúde. Minha obrigação é atender as demandas das famílias da Capital, em todas suas diversidades e necessidades. Servir o povo e fazer o bem!”, afirmou emocionado ao conceder entrevista.





Na solenidade, Carlão destacou sua origem simples e seu início na luta Comunitária e pelo Desfavelamento. “Tenho uma nova oportunidade de atender as famílias campo-grandenses, trabalhar pelo desenvolvimento de nossa Cidade. Contem sempre comigo! Contem com a força do meu Trabalho e com minha dedicação".









Por: Janaina Gaspar