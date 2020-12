CAPITAL| Em plena terça-feira, 377 pessoas furam o toque de recolher

Com um número de infrações muito alto para um dia de semana, quase 400 se arriscaram pela cidade em horário proibido

Na última fiscalização do toque de recolher - das 22 horas da noite de ontem até 5 da manhã de hoje (9) - 377 pessoas foram flagradas desrespeitando o toque de recolher.





A grande quantidade de infratores é inesperada para o meio da semana e surpreendeu até os oficiais da GCM (Guarda Civil Metropolitana), já que as maiores aglomerações tem ocorrido nos fins de semana.





A quantidade de pessoas abordadas hoje é mais que o dobro de ontem, onde 184 pessoas foram para a rua fora de hora, no primeiro dia do novo horário da medida restritiva. Além disso, 35 estabelecimentos comerciais foram obrigados a fechar as portas e 11 denúncias de desrespeito ao decreto foram atendidas pela equipe da GCM (Guarda Civil Metropolitana).





Para denúncias ou dúvidas sobre o isolamento, ligue 153.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Giovana Martini