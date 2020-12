CAPITAL| Comércio ficará aberto até às 20 h neste sábado e abre no domingo

A partir de segunda-feira (7), funcionará até às 22h.

Começa neste sábado (05), o horário estendido para compras de final de ano no comércio de Campo Grande. Hoje ficará aberto até às 20h. E este domingo também será aberto e funcionará das 9h às 19h.





A partir da próxima segunda-feira, de segunda à sábado, ficará aberto até às 22h. Nos domingos, será das 9h às 19h. Os novos horários visam um tempo maior de funcionamento das lojas, para que as pessoas possam fazer suas compras de final de ano, em segurança e evitando aglomeração.





Nas vésperas de Natal e Ano Novo os horários são diferentes. No dia 24, os estabelecimentos vão até às 18h, no centro e das 9h às 19h nos shoppings. Já no dia 31, o centro funcionará até às 16 e os shoppings às 18h.





Para os comerciantes e vendedores, o presidente do Sindicato dos Comerciários, Carlos Sergio dos Santos informou que o trabalho aos domingos, referente ao mês de dezembro, será recompensado no limite da semana de sua ocorrência, sob pena de multa de meio salário mínimo por cada ocorrência. Sobre as horas extras, o limite será de duas horas diárias, durante todo mês de dezembro. E será de 65% sobre a remuneração normal. “Essa também foi mais uma conquista que tivemos ao lutarmos pelos direitos e benefícios dos comerciários de Campo Grande”, afirmou.