CAPITAL| Castramóvel vai percorrer bairros em mutirão de castração aos finais de semana

Para começar a rodar, a Prefeitura aguarda liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também do Detran

Unidade móvel vai fazer castração de cães em bairros de maior vulnerabilidade social ©Glenda Gabi

Pronto, a Prefeitura de Campo Grande exibiu hoje o "castramóvel", unidade que vai percorrer bairros de maior vulnerabilidade social para fazer castrações de cães aos finais de semana. Com todo mobiliário, gaiolas, equipamentos e instrumentos cirúrgicos, a previsão é de realizar de 25 a 30 procedimentos aos sábados e domingos.





Até o momento a castração era feita somente em gatos e direto no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), com vagas limitadas, donos de animais relatavam muita dificuldade em conseguir agendamento.





Para criar o "castramóvel, o investimento total foi de R$ 198,3 mil, sendo R$ 100 mil vindos de emenda parlamentar do deputado estadual e médico veterinário, Márcio Fernandes (MDB) e o restante de recursos próprios da Prefeitura. O município fez a aquisição de um veículo adaptado, no valor de aproximadamente R$ 195 mil para transporte do insumo necessário para castrações, gaiolas e equipe do CCZ, para dar suporte às ações.





Coordenadora do CCZ, Juliana Rezende, explica que além da castração, outros serviços poderão ser disponibilizados como orientações sobre o combate e prevenção da leishmaniose, guarda responsável e saúde pública.





“É uma forma de mobilizar toda a comunidade e conscientizar sobre vários outros temas importantes. É um trabalho que será fundamental para que a gente avance ainda mais em relação às políticas públicas para o controle de zoonoses”, ressaltou.





Com cerca de 160 mil animais na Capital, o "castramóvel" também fará um trabalho de conscientização sobre a importância do controle da natalidade, assim como para prevenir maus tratos e abandono.





Para começar a rodar, a Prefeitura está no aguardo da liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária e também das questões sobre emplacamento e autorização de circulação do veículo pelo Detran.





A castração de felinos continua sendo realizada no CCZ através de agendamento prévio online. Os procedimentos chegaram a ser paralisados em razão da pandemia de covid-19, mas já retornaram. O agendamento é feito todo dia 20 de cada mês pelo site: https://castracao.campogrande.ms.gov.br/









Por Paula Maciulevicius Brasil | 02/12/2020 17:16