Cantor Leonardo testa positivo para Covid-19

Esposa dele, Poliana Rocha já tinha sido diagnosticada com a doença. Sertanejo pediu orações para a recuperação da família: 'Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue'.

Cantor Leonardo, no show Amigos, em Barretos, em 2019 ©Ricardo Nasi



O cantor Leonardo anunciou nesta terça-feira (8) em uma rede social que está com Covid-19. A mulher dele, Poliana Rocha, e a sogra também já tinham sido diagnosticadas com a doença. O sertanejo se recuperou há poucos dias da dengue.





"Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue", afirmou o cantor.





Na publicação, Leonardo também pediu orações para a recuperação da família.





“Peço as orações de todos, para Deus abençoar não só a mim, mas a minha mulher Poliana e minha sogra, que também foram diagnosticadas. Que Deus abençoe todos que estão passando por essa doença e por um momento difícil”, escreveu.





Leonardo afirmou que teve de cancelar o show que seria realizado em Sorocaba, na próxima sexta-feira (11), o qual seguiria todas as regras da Organização Mundial da Saúde, como manter o distanciamento social e uso de máscara. “Espero encontrá-los o quanto antes e, assim que possível, anunciaremos nova data”, completou.





Brincadeira





A esposa de Leonardo testou positivo no segunda-feira (7). Um dia antes, o cantor aparece em um vídeo fazendo uma brincadeira sobre se proteger da Covid-19 colocando um tecido sobre o rosto - tampando inclusive os olhos - e borrifando álcool à sua frente (assista abaixo).





Na gravação, o cantor diz que a sogra acordou um pouco rouca e tossindo e que por isso estava se protegendo. A mãe de Poliana aparece no vídeo usando máscara e longe do genro.





Poliana relatou, no dia que recebeu o diagnóstico, que estava com sintomas leves, mas já sendo medicada e acompanhada por um médico.





Dengue





No dia 28 de novembro, o cantor foi diagnosticado com dengue. “Muita dor no corpo, as juntas ‘dando pontadas’, febre - é o que estou sentindo nesse momento", disse na época.





Logo após ele ter sido diagnosticado com dengue, Poliana contou que o sertanejo tinha apresentado sintomas de Covid-19, como febre e dor no corpo, no dia 24 e chegou a fazer um teste RT-PCR para detectar a doença, mas o resultado foi negativo.





“Até chegarmos a esse resultado [dengue], fiquei sem dormir, medindo a temperatura dele de 5 em 5 minutos”, relatou Poliana, na época.





Coronavírus em Goiás





De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), 287 mil pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19 em Goiás até esta terça-feira (8). Desse total, mais de 6,4 mil morreram em decorrência da doença.





Apesar dos números, fiscalizações recentes mostraram festas acontecendo sem obedecer as regras de distanciamento social ou uso de máscara - que é obrigatório em Goiânia sob pena de multa.





Além de Leonardo, outros famosos também testaram positivo para Covid-19 nesta pandemia. O sertanejo Cauan, da dupla com Cleber, chegou a ficar internado em UTI por causa da infecção do coronavírus.





Também cantor Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, foi diagnosticado com a doença em São Paulo, logo após voltar de uma viagem à capital goiana. O resultado saiu dias antes do pai, Francisco Camargo morrer em Goiânia, o que o impossibilitou de participar de velório e enterro.





Prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB) também teve Covid-19 durante parte da campanha do primeiro turno e todo o segundo turno das eleições. Internado em São Paulo, ele já não tem mais o coronavírus no corpo, mas ainda está se recuperando dos efeitos da doença.