CAMAPUÃ| Manoel e Aloízio anunciam secretariado da próxima gestão do Município

Serão sete secretarias, todas comandadas por moradores de Camapuã, escolhidos pelo perfil técnico, segundo os novos gestores do Executivo Municipal.

O prefeito eleito de Camapuã, Manoel Nery e seu vice, Aloizio Targino anunciaram nesta terça-feira (15), os secretários que irão compor o próximo mandato, de 2021 a 2024.





Manoel e Aloizio destacam que montaram a equipe totalmente com moradores de Camapuã, pois, acreditam que no município há pessoas capacitadas para ocuparem todos os cargos da administração. A estrutura será composta por sete secretarias, uma a menos que na atual administração.





"As escolhas foram criteriosas, levamos em conta o perfil técnico para desenvolver os projetos que estudamos e criamos para Camapuã. É preciso fazer por onde para estar em um cargo tão importante como uma secretaria, as minhas decisões serão agentes de mudanças. Trabalharemos por uma Camapuã próspera e com olhar especial para o desenvolvimento humano", destacou o prefeito eleito Manoel Nery.





Confira abaixo a relação dos nomes anunciados:

Secretário de Saúde: André Luiz Ferreira Conceição; Secretário de Agronegócio, Meio Ambiente e Empreendedorismo: Antônio Giovani Diniz da Rocha; Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos: Godofredo Rodrigues Pereira; Secretário de Administração, Finanças e Planejamento: Jean Carlos da Silva; Secretário de Assuntos Jurídicos: Roberto Barreto Suassuna; Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: Selma Maria Rodrigues Ramires; Secretária de Assistência Social: Terislene Lopes Conegundes Nery.





Confira abaixo imagens com pequeno histórico e qualificação dos secretários anunciados:





Fonte: Idest, JWC