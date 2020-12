Caixa libera R$ 1,2 bilhão de auxílio emergencial para nascidos em setembro

Os valores estarão disponíveis em contas poupança social digital

A Caixa Econômica Federal paga neste domingo (6) R$ 1,2 bilhão em auxílio emergencial a cerca de 3,5 milhões de brasileiros nascidos em setembro. Os valores estarão disponíveis em contas poupança social digital.





Desse total, 173,2 mil receberão R$ 114,8 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do auxílio emergencial extensão, em um montante de R$ 1,1 bilhão.





A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.





Em Mato Grosso do Sul, a movimentação do dinheiro também é possível por meio das maquininhas da Rede Tendência. São seis mil pontos habilitados para compras no débito com uso do valor do auxílio emergencial.





Por Liniker Ribeiro