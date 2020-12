Caixa abre 12 agências em MS para saque do auxílio emergencial neste sábado (5)

Unidades abrem às 8h e funcionam até meio-dia. São seis agências na Capital e seis no interior do Estado

Doze agências da Caixa estarão abertas em Mato Grosso do Sul, das 8h às 12h, para pagamento do auxílio emergencial e da modalidade extensão para nascidos em novembro e dezembro dos ciclos três e quatro.





Na Capital serão seis agências funcionando. Abrem logo mais as unidades da Rua 13 de Maio, 2.837, Centro; Avenida Gunter Huns, 3.602, Jardim Tijuca; Avenida Gury Marques, 1.292, Universitário; Rua Valdez, 69, Vila Alba; Avenida Bandeirantes, 2.010, Vila Bandeirante; e Avenida Coronel Antonino, 98, Vila Rica.





No interior do Estado, os beneficiários devem procurar as agências de Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.





Ao todo, foram creditados R$ 5,6 bilhões para 7 milhões de beneficiários. A Caixa alerta que todos aqueles que procurarem as agências serão atendidos, nem necessidade de chegar antes do horário previsto de abertura.





Em Mato Grosso do Sul, a movimentação do dinheiro também é possível por meio das maquininhas da Rede Tendência. São seis mil pontos habilitados para compras no débito com uso do valor do auxílio emergencial.





Por Gabriel Neris