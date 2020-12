Bolsonaro cogita Tereza Cristina para presidência da Câmara dos Deputados, diz jornal

Primeiro opção do presidente para derrotar o grupo de Rodrigo Maia (DEM) é o deputado Arthur Lira (PP-AL), porém o nome encontra resistência entre os apoiado

A ministra da Agricultura e Abastecimento e deputada federal por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina (DEM), é o ‘plano b’ do presidente Jair Bolsonaro para disputar a presidência da Câmara dos Deputados. A primeira opção ainda é apoiar a campanha do deputado Arthur Lira (PP-AL), porém o nome dele encontra resistência entre os apoiadores do presidente.





A informação foi publicada pela Folha de São Paulo, neste domingo (6). Segundo o jornal, Bolsonaro quer encontrar uma alternativa para derrotar o grupo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sem a necessidade de fazer concessões no primeiro escalão dos seus Ministérios.





Ainda de acordo com a reportagem, em conversa na semana passada com assessores diretos, Bolsonaro avaliou nomes, inclusive da equipe ministerial, que poderiam agregar mais apoios na disputa pela presidência da Câmara, entre eles estão os nomes da Tereza Cristina e o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN).





A nova mesa diretora da Câmara será eleita no dia 1º de fevereiro de 2021. A ministra Tereza Cristina ainda não se manifestou a respeito de possível disputa da presidência da Câmara.





Por: Flávio Veras