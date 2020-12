BATAGUASSU| Prefeito eleito Akira Otsubo é diplomado pela Justiça Eleitoral

©Sergio Melucci/Portal 98 FM

Eleito prefeito de Bataguassu com 6.691 votos, Akira Otsubo foi diplomado pela Justiça Eleitoral na manhã desta quarta-feira (16). A diplomação é o processo eleitoral que torna apto o candidato a tomar posse em janeiro.





A entrega do diploma ocorreu no Cartório da 6ª Zona Eleitoral de Bataguassu, porém devido a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), não houve solenidade. Apenas alguns familiares e amigos puderam acompanhar entrega.

Devido à questões de saúde, a vice-prefeita eleita Zélia Bonfim não pode comparecer no Cartório para receber seu diploma. Ela foi representada, através de procuração, pela advogada Nadir Vilela Gaudioso.

Currículo





Com vasta experiência, tendo 7 mandatos como deputado federal e estadual, 3 mandatos como vereador e atualmente exercendo o cargo de vice-prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo, com 82 anos, foi eleito prefeito do município com 50,99% dos votos, totalizados em 6.691 votos validos.









ASSECOM