AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa paga última parcela a aniversariantes em novembro

Amanhã, o último pagamento da ajuda federal será a nascidos em dezembro

A Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira (28) o pagamento da última parcela do auxílio emergencial a 3,3 milhões de trabalhadores nascidos em novembro. Confira o calendário completo abaixo.





Depois, no dia 29, finaliza depositando a ajuda federal aos nascidos em dezembro.





Num primeiro momento, o dinheiro ficará em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal. O recurso só poderá ser utilizado para pagamento de contas e boletos ou para fazer compras via QR Code e cartão de débito virtual. Somente depois, conforme outro calendário, é que será permitida a realização de saques e transferências.





Confira o calendário de pagamentos do auxílio emergencial:









Os inscritos no Bolsa Família já terminaram de receber as quatro parcelas da extensão de R$ 300 do auxílio emergencial.