Aprovado Projeto do deputado Antônio Vaz que institui Olimpíada Estadual de Saúde no MS

Foi aprovado o Projeto de Lei 5.607, do deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), que institui a Olimpíada Estadual de Saúde no estado de Mato Grosso do Sul.





Conforme a nova lei, a competição será realizada anualmente e dirigida aos alunos da Rede Estadual de Ensino, que cursem o ensino médio e o ensino técnico profissionalizante. A realização da olimpíada visa o incentivo à realização de projetos que contribuam para a melhoria da qualidade das condições de saúde, integrando essa área.





“Serão cinco modalidades que os alunos poderão participar, são elas produção audiovisual, produção de texto, criação de arte, projeto de ciências e criação de jogos interativos. Meu objetivo como parlamentar é possibilitar uma geração de jovens bem, dando lhes a oportunidade de se ingressarem no mercado de trabalho” explicou Vaz.





Por: Adriana Ximenes