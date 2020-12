Aos 62 anos, mãe de prefeito morre vítima da covid-19

Dona Ilda estava internada no Hospital do Coração, em Campo Grande

Dona Ilda e seu Alcir, que também foi infectado, mas já se recuperou ©Arquivo Pessoal

Ilda Aparecida Cometki São José, mãe do prefeito de Coxim Aluízio São José (PSB), morreu neste sábado aos 62 anos por complicações da covid-19. O marido dela, seo Alcir, também foi infectado, mas se recupera bem.





A mãe do prefeito estava internada no Hospital do Coração, em Campo Grande. Conhecida na cidade, ela era engajada em causas sociais e se empenhava nas campanhas do filho. Nas redes sociais, a morte foi lamentada por diversas autoridades e grande parte da população coxinense.





Além de Aluízio, Ilda deixa outra filha, marido e três netos





Aluízio São José está de licença da Prefeitura de Coxim para tratamento de saúde. Ele passou por cirurgia delicada, em novembro, para retirada de tumor no cérebro. Ele já recebeu alta, mas segue em Campo Grande para acompanhamento médico.









