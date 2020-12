Alunos de Campo Grande disputarão seletiva nacional de projetos voltados ao saneamento

Dois alunos da rede pública de ensino em Campo Grande disputarão a seleção nacional de trabalhos do Projeto Pioneiros, realizado pela AEGEA, holding da Águas Guariroba. Os alunos Luiz Diego Brito e Maria Vitória Acosta Ribeiro da Escola Estadual Professor Silvio Oliveira dos Santos, foram os finalistas com o projeto de reutilização da água do ar condicionado. Na última terça-feira (15), a concessionária entregou os troféus e certificados dos trabalhos finalistas do Projeto desenvolvido pela concessionária. A entrega foi realizada na sede da empresa seguindo os protocolos de biossegurança e contou com a participação dos alunos dos projetos ganhadores, do gerente regional de projetos sociais, Willian Carvalho e do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.





Durante os três meses de projeto, os alunos participaram de 12 reuniões e palestras online com gestores da concessionária. O Projeto Pioneiros contou com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul (SED/MS) e teve como objetivo aprofundar o conhecimento dos jovens do ensino médio da rede pública sobre o mercado de trabalho, as diferentes áreas e serviços de infraestrutura e saneamento. Para a etapa final, os alunos, organizados em dupla, apresentaram um projeto tendo como tema as ações sustentáveis e de saneamento. O trabalho finalista segue para a seletiva nacional, onde irá disputar com os projetos selecionados das outras unidades participantes da AEGEA.





“É muito gratificante reconhecer a participação dos alunos e premiar os melhores projetos. Foram três meses entre palestras e elaboração do projeto. Durante este período os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a empresa e diversas oportunidades de carreira na área do saneamento básico. Essa foi a primeira edição e já tivemos uma boa procura, graças à parceria com a SED/MS e o apoio do coordenador do ensino médio Davi Santos Oliveira. Hoje finalizamos a penúltima etapa do projeto, onde revelamos a dupla com o melhor projeto. Esse projeto será encaminhado para São Paulo onde concorrerá com mais projetos na etapa Nacional”, destacou o gerente regional de projetos sociais da Águas Guariroba, Willian Carvalho.





Para a dupla finalista, a maior experiência do projeto foi acompanhar e poder desenvolver algo que fosse inovador e também benéfico para as ações sustentáveis. “Desde o começo tivemos o pensamento voltado para a inovação. Também fizemos mudanças ao longo do desenvolvimento do projeto e isso foi uma grande experiência para nós. Além disso pudemos acompanhar o trabalho de tratamento de água, o que nos ajudou a entender que o tema que estávamos desenvolvendo era de grande relevância”, disse Luiz.





“O acompanhamento dos tutores e as palestras em cada reunião nos ajudou muito com o tema do projeto. Sempre tivemos como objetivo desenvolver algo que ajudasse a população, e conseguimos essa oportunidade participando do programa. É uma iniciativa importante e que ajuda a contribuir com as necessidades da sociedade”, afirmou Maria Vitória.





Por: Jefferson Gonçalves