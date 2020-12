ALEMS| Pautada apreciação de quatro propostas na Ordem do Dia desta quarta-feira (9)

As outras três propostas estão pautadas para segunda discussão. O Projeto de Lei 207/2019 , do deputado Neno Razuk (PTB), dispõe sobre a proibição da distribuição de sacolas plásticas a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais de Mato Grosso do Sul. O documento conta com parecer favorável da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.