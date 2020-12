ALEMS| Eleição da Mesa e votação de 13 projetos estão previstas para a sessão desta quinta-feira (10)

Entre as propostas, está o Projeto de Lei 225/2020 , que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, destinada ao financiamento parcial do Programa de Infraestrutura de Transportes. O governo justifica que pretende, com o investimento em rodovias, “reduzir os elevados custos para os produtores na comercialização de seus produtos ao mercado consumidor ou no escoamento para exportação”. Ainda relacionado à infraestrutura, está pautado o Projeto de Lei 230/2020 , que altera a Lei 1.963/1999 , que cria o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).