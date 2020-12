ALEMS| Deputados devem votar três propostas na Ordem do Dia desta quarta-feira (2)

De autoria do deputado Marçal Filho (PSDB), o Projeto de Lei 166/2019 altera o inciso III do parágrafo único do art. 3º da Lei 4.617 , de 22 de dezembro de 2014. A norma dispõe sobre a publicidade e transparência dos cadastros de programas habitacionais e sociais de Mato Grosso do Sul. O documento conta com pareceres favoráveis da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos e da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.