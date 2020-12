ALEMS| Deputados devem votar nesta terça-feira proposta orçamentária e revisão do PPA

As sessões ordinárias da ALEMS estão sendo realizadas remotamente a partir do plenário da Casa de Leis

Os deputados devem analisar nesta terça-feira (08), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), cinco matérias, entre as quais estão o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2021 e a primeira revisão do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2020-2023. As propostas, do Executivo, estão pautadas para serem votadas em segunda discussão.





Projeto de Lei 189/2020 estima orçamento de R$ 16,82 bilhões para o exercício financeiro de 2021. Essa previsão considera os impactos da pandemia da Covid-19, mas também a expectativa de recuperação econômica. Já a revisão do PPA 2020-2023, disposta no Projeto de Lei 188/2020 , foi adequada, de acordo com o governo, ao cenário de pós-pandemia, “tendo sido computados os efeitos decorrentes da Covid-19 na receita estadual”.





Os parlamentares também devem votar a redação final do Projeto de Lei 106/2020 , de autoria do deputado Antônio Vaz (Republicanos). Aprovada em segunda discussão na sessão do dia 3 deste mês, a proposta trata sobre a implantação de Centros de Ensino Estruturado para a pessoa com transtorno de espectro autista em Mato Grosso do Sul.





Outra matéria pautada para segunda votação é o Projeto de Lei 206/2020 , do deputado Herculano Borges (Solidariedade), que cria o Dia Estadual do Conselheiro Cristão a ser comemorado, anualmente, em 31 de outubro. A data foi escolhida em referência à Reforma Protestante: em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses no Castelo de Wittenberg, na Alemanha, argumentando contra as indulgências.





Além dessas propostas, os parlamentares devem apreciar, em primeira discussão, o Projeto de Lei 62/2019 , do deputado João Henrique (PL), que institui o Programa Estadual de Incentivo à Aviação Regional, denominado VOE MS. A proposta, conforme o deputado, é de congregar e compatibilizar “as ações do Governo do Estado voltadas para a ampliação, a diversificação e o desenvolvimento do transporte de cargas e passageiros”.





Youtube, Facebook, As sessões ordinárias da ALEMS são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, com início às 9h, e são transmitidas ao vivo pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS Rádio ALEMS e aplicativo Assembleia MS ( Android iOS ).





Por: Osvaldo Júnior