ALEMS| Deputados devem votar 16 projetos na sessão ordinária desta terça-feira (15)

Entre as matérias pautadas, está o Projeto de Decreto Legislativo 65/2020 , da Mesa Diretora. A proposta, a ser analisada em discussão única, dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do­­­ Sul (Fundersul) para o próximo ano. Conforme o plano, a maior parte do recurso será aplicada em obras de pavimentação asfáltica e implantação de rodovias.