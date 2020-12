Águia Negra bate Aquidauanense e conquista o sul-mato-grossense pelo segundo ano consecutivo

Águia faz 1 a 0 na partida de volta da final do estadual e conquista novo título em cima do Azulão. Equipe de Rio Brilhante agora tem quatro títulos do campeonato sul-mato-grossense.

Águia Negra é o campeão sul-mato-grossense de 2020 ©ANTÔNIO COCA

O Águia Negra venceu o Aquidauanense por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23), no estádio Noroeste, em Aquidauana, e conquistou o campeonato sul-mato-grossense de 2020. O gol foi marcado pelo lateral direito Virgulino. O título é o segundo consecutivo conquistado pela equipe de Rio Brilhante em cima do Azulão e o quarto da história do Águia, que se tornou o maior campeão estadual do interior de Mato Grosso do Sul.





O jogo





Aos 2 minutos, Filipe recebeu ótimo passe de Kareca e chutou cruzado. Jota fez bela defesa com o pé direito. Aos 8, a resposta do Aquidauanense. Agnaldo fez boa jogada e deu lançamento primoroso para Leo Mineiro, mas o atacante parou em Tafine.





Aos 10, um dos momentos de preocupação do jogo. O lateral esquerdo Fabiano, do Águia Negra, caiu em cima do braço após uma disputa de bola pelo alto. Uma ambulância foi chamada para o atendimento e levou o jogador a um hospital de Aquidauana, onde ele recebeu os atendimentos. Ele saiu consciente, mas com muitas dores. A partida ficou paralisada por cerca de 6 minutos.





Tafine ainda foi obrigado a trabalhar por duas vezes entre os 20 e 27 minutos, em bolas paradas que levaram susto a meta do Águia Negra. O Águia continuava com a posse de bola, buscando mais tomar as ações da partida. O Aquidauanense, porém, era mais perigoso nos contra ataques. A presença do Águia no campo de ataque foi efetiva aos 42 do segundo tempo, quando, em cobrança de escanteio, Filipe colocou a bola na cabeça de Virgulino, que abriu o placar para o time rubro negro.





A situação que já tinha ficado ruim para o Azulão piorou logo depois do gol sofrido, quando o time perdeu Keverson, que saiu machucado.





Segundo tempo





O Águia Negra voltou com o atacante Preto no lugar de Kareca. Logo aos dois minutos, Agnaldo saiu jogando mal e o Águia quase marcou o segundo gol. O Águia dominava as ações e levava perigo nos contra ataques. Em um deles, Pedro ficou a centímetros de aumentar o marcador para os visitantes.





Aos 20 minutos, outra lesão preocupou a todos em Aquidauana. O goleiro Jota, da equipe de casa, levou a pior após uma disputa de bola com o meia Mario Lúcio, do Águia. Ele foi atendido pela ambulância, mas permaneceu em campo mesmo com o olho esquerdo parcialmente fechado pela pancada.





Na segunda metade do segundo tempo, o Azulão cresceu no jogo e criou oportunidades para o empate. Aos 35, Jhonatan fez dura falta em Leo Mineiro e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando o Águia com um a menos. A pressão do Aquidauanense, que já era intensa, cresceu ainda mais. Aos 42, Clayton pegou um bonito chute de fora da área e obrigou Tafine a salvar o Águia.





Já aos 45 da segunda etapa, Filipe saiu cara a cara com Jota, mas tocou para fora a chance de matar o jogo. Logo depois, Jô arriscou de fora para nova boa defesa de Tafine. Nervoso, o Aquidauanense não conseguiu criar muito perigo nos últimos instantes do jogo. Ao final, 1 a 0 para o Águia Negra, com direito a títulos consecutivos em cima do mesmo adversário.

©ANTÔNIO COCA

©ANTÔNIO COCA