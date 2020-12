Agepen abre inscrição para processo seletivo de instrutores

Os servidores serão desempenhados para treinamentos e capacitações de outros agentes

Foram abertas as inscrições para o processo seletivo de instrutores para treinamentos e capacitação de servidores penitenciários.





O processo é da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS) e será realizado pela Escola Penitenciária (Espen).





A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, da quinta-feira (10) passada, e as inscrições seguem até o dia 23 de dezembro.





Os interessados em participar da seleção devem acessar o portal da Agepen.





Conforme o documento, dentre os requisitos básicos exigidos estão:





- ser brasileiro nato ou naturalizado;





- ter graduação superior reconhecida pelo MEC;





- ter especialização lato sensu ou stricto sensu compatível com a área de conhecimento pleiteada;





- e estar disponível nas datas e horários de atribuição das aulas de acordo com o cronograma da Escola Penitenciária.





Serão selecionados instrutores para disciplinas gerais – que poderá ser qualquer pessoa habilitada, conforme os requisitos do Edital – e específicas, sendo selecionados apenas servidores da carreira de segurança penitenciária com experiência comprovada e que atendam a todas as condições.





Cada candidato poderá se inscrever, no máximo, para ministrar duas disciplinas da área de conhecimento.





Serviço





Após preenchida, a ficha de inscrição, o currículo e os demais documentos exigidos, deverão ser entregues em envelope lacrado, no horário das 8h às 14 horas, na Escola Penitenciária de Mato Grosso do Sul.





Endereço: rua Pernambuco, 1.512, Bairro Vila Gomes.





A documentação será avaliada pelo Conselho Deliberativo da Espen.





Após a classificação final, que será realizada por meio de pontuação obtida em cumprimento aos requisitos durante o processo seletivo, o candidato poderá recorrer, no prazo de dois dias úteis, tendo como termo inicial o dia da publicação (10/12).





O formulário de Recurso estará disponível também no portal da Agepen , na campo 'Downloads'.

