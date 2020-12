Adolescente de 15 anos é morta pelo esposo com golpe de mata-leão

O crime aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (2) na casa onde o casal vivia, na Rua Aristides Cavalli, no Bairro Shalom

Aos 15 anos, uma adolescente foi morta pelo marido de 22 anos com golpe de mata leão. O caso aconteceu por volta das 3h desta quarta-feira (2) na casa onde o casal vivia, na Rua Aristides Cavalli, no Bairro Shalom, em Caarapó, distante 283 quilômetros de Campo Grande.





De acordo com boletim de ocorrência, a vítima tinha problemas psiquiátricos e tomava remédio controlado. O marido contou à polícia que a adolescente ficou irritada porque o filho de 7 meses não parava de chorar e ameaçou jogá-lo na parede. Ao pegar a criança no colo, segundo relatos do esposo à polícia, a mulher foi para cima dele com um facão.





O rapaz, conforme relatos dele à polícia, deu um soco na vítima. Mesmo assim, a garota foi para cima dele e, para se defender, acabou aplicando um golpe chamado mata-leão e só largou depois que ela perdeu a consciência. Lorraine morreu no local.





Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram na residência para iniciar as investigações. O autor permaneceu no local após o crime e posteriormente foi encaminhado para prestar esclarecimento na delegacia do município. Ele não foi preso e o caso foi registrado como homicídio culposo, quando há intenção de matar.





Na residência do casal foi encontrada uma bíblia satânica (As Escrituras Satânicas - A Filosofia do Satanismo).









