Ações do deputado Barbosinha ganham destaque nos avanços econômicos de Angélica e região

O deputado Barbosinha (DEM-MS) participou, na segunda-feira (14), da agenda de inauguração do prédio da Câmara de Vereadores em Angélica e aproveitou a oportunidade para entregar ao prefeito Roberto Cavalcanti o resultado de emendas apresentadas na Assembleia Legislativa, e ações contempladas pelo Governo no município, para melhorias em prédios públicos, obras de infraestrutura e atendimento às ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia da Covid-19. Ele também retornou à escola José Fragelli onde relembrou dos tempos de estudante a partir da 6ª. Série e como presidente do Centro Cívico e na escola Filinto Müller, onde cursou o 5º. Ano.





“Quando venho a Angélica, eu me sinto em casa, é a oportunidade de boas recordações da infância, juventude e da minha adolescência, o momento de reencontrar com pessoas amigas, de tanto tempo, como a dona Maria Breguedo, ali na escola José Manoel Fontanillas Fragelli, aquela mesma pessoa da minha infância, ainda presente na história da cidade”, disse o deputado, ao ser entrevistado na rádio Tropical FM.





Barbosinha definiu a visita como parte da agenda de trabalho, e ainda lembrou de que, quando prefeito, construiu o prédio onde ainda funciona o terminal rodoviário da cidade, “e já naquela época, em 1991, tivemos a preocupação de dotar o prédio das condições de acessibilidade”. Ele recordou também do campo de futebol ‘João Damasceno’ e das obras de asfalto que realizou na rua Antônio Alves de Souza, beneficiando a escola Napoleão, entre outras melhorias como prefeito mais jovem, até hoje, da história de Mato Grosso do Sul.





Depois disso, enquanto esteve na Sanesul, o deputado destinou mais de R$ 10 milhões em obras de saneamento para a cidade, incluindo a construção da nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), uma obra que, definiu, “preserva o meio ambiente, gera mais saúde e melhor qualidade de vida para as pessoas”.





Entre as emendas apresentadas e já liberadas para Angélica, Barbosinha contemplou a cidade que o projetou para o Estado com um programa de vídeomonitoramento que prevê 17 câmeras instaladas na escola José Fragelli, mais câmeras de segurança e climatizadores de ar para a escola Filinto Müller e recursos da ordem de R$ 80 mil para prevenção e combate da Covid na cidade, além de um carro para atender o distrito do Ipezal, viabilizado em parceria com o deputado Zé Teixeira. Ele ainda destinou R$ 20 mil para a instalação da academia ao ar livre no Centro Conviver. Esse trabalho atende solicitações do prefeito da cidade e dos vereadores Ana Barbosa e Alexsandro Ferreira (Rodinha).





O deputado também falou do empenho para a instalação da Sala Lilás, no espaço da Delegacia de Polícia Civil da cidade, local preparado para o acolhimento da mulher vítima de violência; da luta pela substituição da ponte de madeira por uma ponte de concreto no Rio Ivinhema, do asfalto com drenagem e obras de galerias nas ruas Ismênia da Silva Martins, Mário Carrato, que dá acesso ao hospital e posto de saúde, à delegacia e ao destacamento da Polícia Militar, ligando com a Salvador Conconi, um investimento da ordem de 4 milhões de reais, além das obras de pavimentação para o Ipezal.





Ivinhema e Deodápolis





Nessa agenda de trabalho pela região, Barbosinha também visitou os prefeitos Tuta de Ivinhema e Valdir Sartor, de Deodápolis para entrega simbólica de emendas parlamentares. No total o deputado destinou R$ 180 mil para os dois municípios.





Em Ivinhema Barbosinha mandou R$ 80 mil para o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à pandemia da Covid-19, atendendo solicitação dos vereadores Claudião e Zé Picareta.