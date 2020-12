Abertas as inscrições para processo seletivo de médicos plantonistas e fisioterapeutas; prazo termina na quinta-feira

©Saul Schramm

Começou neste terça-feira (01.12) e segue até quinta-feira (3), o período de inscrição para o processo seletivo para contratação de 80 profissionais da saúde. A abertura do processo de seleção foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (30.11) e visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público existente no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) em Campo Grande.





Integrando as medidas adotadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para enfrentamento do aumento da incidência da Covid-19, a contratação de profissionais devidamente habilitados será por tempo determinado.





São 20 vagas para médico plantonista para a Unidade de Terapia Intensiva; 40 vagas para médico plantonista que trabalharão no Pronto Atendimento Médico e 20 vagas para fisioterapeuta. As funções de médicos possuem carga horária de 24 horas semanais e remuneração de R$ 4.828,54, e fisioterapeuta possui carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 1.965,52.





As inscrições serão realizadas exclusivamente on-line e no período compreendido entre às 08h do dia 1º de dezembro às 15h do dia 03 de dezembro de 2020, devendo o interessado acessar o site www.concursos.ms.gov.br e observar os procedimentos citados no Edital.





A publicação dos resultados dos recursos preliminares das solicitações de inscrição e da Avaliação Curricular será no dia 08 de dezembro. Entre 08 e 09 de dezembro será o período recursal.





Já no dia 11 de dezembro estão previstas as publicações dos resultados dos recursos e os resultados definitivos das solicitações de inscrição e da Avaliação Curricular; publicação do resultado final e da classificação dos candidatos aprovados; homologação do processo seletivo e convocação dos candidatos aprovados.





O período de realização da apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas será a partir do dia 14 de dezembro de 2020.





Para conferir o edital completo sobre a abertura do processo seletivo, acesse as páginas 81 a 93 da edição nº 10.336 do Diário Oficial do Estado.





Por: Ana Letícia Gaúna, SAD