A TVCH esteve presente no 64º Congresso promovido pela ABCERAM – Associação Brasileira de Cerâmica

A equipe da TVCH, liderada pelo seu presidente empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, esteve presente no 64º Congresso promovido pela ABCERAM – Associação Brasileira de Cerâmica -, um evento que promove o encontro entre as empresas do setor, diversas universidades e institutos de pesquisas.





No Encontro, o físico doutorando Diego Colares, da Universidade Federal do Ceará, apresentou seu trabalho sobre o incrível potencial da argila vermelho kimberlito do Brasil para matriz cerâmica com aplicação em capacitores e antenas.





Um projeto arrojado, que conta com o apoio da Brazilian Kimberlite Clay, uma empresa do Grupo Dakila Pesquisas, que acredita na parceria com universidades e associações como pilares importantes para a inovação no Brasil.





Na galeria, você acompanha momentos-chave desse Congresso. E, em breve, a cobertura completa. Fique de olhe e acompanhe as notícias do Grupo Dakila Pesquisas nas mídias!









































