Vice-prefeito de Ponta Porã está internado com covid-19 em UTI

Vice-prefeito Caio Augusto ©ARQUIVO PESSOAL

Diagnosticado com covid-19, o vice-prefeito de Ponta Porã, Caio Augusto (PSD), está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional da cidade. O prefeito, Hélio Peluffo (PSDB), fez uma postagem a respeito da internação.





“O nosso atual vice-prefeito, Caio Augusto, testou positivo pra Covid-19 e encontra-se na UTI. Peço a todos oração pela pronta recuperação dele e que todos que encontram-se com esse vírus possam se recuperar logo”, publicou o prefeito no Facebook.





Em Mato Grosso do Sul, os casos confirmados de coronavírus continuam subindo, de acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde). Mato Grosso do Sul já soma 92.970 casos confirmados de Covid-19, com 503 novos registros nesta segunda-feira (23). Ao todo, 1727 pessoas já morreram em MS desde o início da pandemia.





Em Ponta Porã, 42 pessoas morreram devido a covid-19. Em menos de duas semanas, o aumento foi de 52,4% e o total de internados já chega a 314 pacientes em MS nesta segunda-feira (23).









Por: Diego Alves