TRÊS LAGOAS| Novembro Azul - Duas Unidades de Saúde do Município promovem ações direcionadas à saúde do homem

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio das equipes de duas Unidades de Saúde da Família – USF Paranapungá e USF Nova Três Lagoas, estará promovendo ações diretamente dirigidas à saúde e melhorias da qualidade de vida do homem.





Vivemos uma situação de pandemia da COVID-19 e, por essas razões, há necessidade da continuidade de medidas de biossegurança, como uso obrigatório de máscaras, distanciamento social e evitar aglomerações.





Por esses motivos, a Campanha Novembro Azul, anualmente voltada à saúde do homem e prevenção do câncer de próstata, ficou restrita a ações programadas nessas duas Unidades de Saúde da Família.





A principal proposta do “Novembro Azul” é promover mudanças no conceito de ir ao médico, incentivando os homens a fazerem exames de rotina e a cuidarem constantemente da saúde.





Na USF Paranapungá, localizada na Rua José Lopes Sejópolis, número 982, a equipe, coordenada pela enfermeira Lânia Rombi Fernandes de Souza, estará realizando ações, neste sábado (21), com atendimentos das 7h às 16 horas, especificamente para os homens.





Como antecipou a enfermeira Lânia, em meio ao acolhimento, distribuição de material educativo, entre as ações previstas, haverá consulta médica, avaliação odontológica e realização de testes rápidos para HIV/Sífilis/Hepatite B e Hepatite C.





NOVA TRES LAGOAS





Na USF Nova Três Lagoas, localizada na Rua Guilhermina Esteves, no bairro do mesmo nome, a programação de ações do “Novembro Azul” irá estender-se de segunda-feira (23) até sexta-feira (27), no período da manhã, a partir das 7h.





Como resumiu a coordenadora da USF, enfermeira Andréia Lima, “será uma semana de ações, voltadas para o público masculino, com idade acima de 40 anos e sem aglomerações”.





Em meio a outras ações de atendimento, distribuição de material educativo e até entrega de um copo com a mensagem do “Novembro Azul”, estão programadas uma série de palestras sobre vários temas, alusivos à saúde do homem.





Aos homens que comparecerem à USF durante esta semana, serão oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, teste de glicemia, coleta para testes rápidos de HIV e Hepatites B e C e Sífilis, assim como, avaliações odontológicas, atualização da caderneta de vacinas, coleta para exames de PSA e consultas médicas.









ASSECOM