TRÊS LAGOAS| Decoração Natalina começa a ser instalada nas principais avenidas da Cidade

A diretoria de Cultura, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), iniciou nesta segunda-feira (23) a decoração natalina na região central de Três Lagoas





De forma mais simples, neste ano, as Luzes e enfeites de Natal serão montados nas principais avenidas e locais públicos do Município. Devido às determinações sanitárias que proíbem aglomerações para evitar o contágio do Coronavírus, a Praça Senador “Ramez Tebet” contará apenas com itens decorativos aéreos.





De acordo com o diretor de Cultura, Hericksen Plesley, “a concentração do Natal deixa de ser na Praça e ganha as ruas da cidade, assim, conseguiremos manter vivo o espírito natalino sem desrespeitar as normas de distanciamento social devido à COVID-19. Entendemos que dando continuidade nesta tradição, reacendemos a esperança de dias melhores”, disse.





Por ser uma decoração simbólica, o diretor estima ter gerado uma economia de aproximadamente R$ 300 mil aos cofres públicos. “Estamos reutilizando os materiais do ano anterior e adquirimos algumas peças novas para implementar em nossa Cidade”, explicou.





As luzes de Natal estarão presentes nas avenidas Antônio Trajano, Capitão Olinto Mancini e Clodoaldo Garcia e Praça Ramez Tebet. A montagem está sendo realizada pelas equipes da SEMEC.





Reveillon





A Festa de Final de ano foi cancelada, uma vez que o evento concentra várias pessoas, que seria um perigo para o momento.





ASSECOM