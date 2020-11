TRÊS LAGOAS| Assistência Social do Município promove “Webnário” de mobilização para o Fim da Violência contra as Mulheres

Nesta época do ano, é realizada internacionalmente a campanha dos “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, agregando celebrações de conteúdos contra a violência, que se estendem de 25 de novembro a 10 de dezembro.





No Brasil, especificamente, esta campanha Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres abrange o período de 20 de novembro – Dia da Consciência Negra, a 10 de dezembro, quando é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos.





Em alusão a esta campanha de mobilização contra a violência, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da equipe do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – CRAM “Halley Coimbra Ribeiro Junqueira” da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), irá promover um Webnário”, em cinco datas específicas, ou seja: dias 19 e 25 de novembro; e nos dias 1º, 07 e 10 de dezembro.





Como explicou a coordenadora do CRAM, Aline da Rocha Schultz, o “Webnário, que é uma série de importantes palestras online, um seminário transmitido através do Google Meet, foi a opção que tivemos, em tempos de pandemia da COVD-19 para abordarmos importantes temas relacionados à violência contra as mulheres”, informou.





No “Webnário”, estarão participando profissionais de diversas áreas, que formam uma equipe de palestrantes, mediadores e debatedores de temas relacionados aos direitos da mulher e à não violência.





PROGRAMAÇÃO





Como consta na programação, o primeiro “Webnário” será no dia 19 (quinta-feira), com transmissão prevista a partir das 14h, com a abordagem do tema “Mulher Negra:Percursos e Processos Existenciais”. É uma temática em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.





O segundo “Webnário” será no dia 25 de novembro (quarta-feira), também a partir das 14h, com o tema “Políticas para Mulheres: Um Grito de Socorro”, em alusão ao Dia Nacional da Não Violência Contra a Mulher, que é celebrado nesse dia.





No terceiro “Webnário”, programado para o dia 1º de dezembro, às 14h, será abordado o tema “Protagonismo Feminino na Saúde do Seu Corpo”, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids.





Nesse dia, haverá a participação das equipes do Programa Municipal IST-Aids e HV (Hepatites Virais) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da equipe do CRAM da SMAS.





No quarto dia, programado para 07 de dezembro, às14h, será em torno da temática da “Subjetividade Masculina: Das Violências Silenciosas Contra a Mulher ao Feminicídio”, em alusão ao Dia Nacional dos Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”, comemorado no dia 06 de dezembro.





Para o quinto dia, previsto para 10 de dezembro, a partir das 8h30, será abordado o tema “Direitos Humanos e as Mudanças de Paradigmas Referentes à Igualdade de Gênero no Brasil”, em alusão ao dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher, celebrado no dia 25 de novembro.





As vagas são limitadas e para se inscrever com antecedência, os interessados devem enviar por e-mail ( cram@treslagoas.ms.gov.br ) os seguintes dados: nome completo, setor de trabalho, formação, telefone, e-mail pessoal e dia escolhido para participar.





SERVIÇO





Mais informações podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Três Lagoas (www.treslagoas, ms.gov.br ), onde está publicada toda a programação do evento, incluindo os temas, palestrantes, mediadores e debatedores deste seminário online.





ASSECOM