Três ganhadores levarão R$ 33,3 mil cada um pelo Nota Premiada MS

Ao pedir CPF na nota a cada compra, consumidores do Estado têm direito a participar de sorteio realizado todos os meses

Para participar é preciso registrar o CPF nas notas fiscais emitidas em estabelecimentos comerciais ©DIVULGAÇÃO

Três pessoas acertaram as seis dezenas da Nota Premiada MS no sorteio do último dia 28 de novembro – referente às compras realizadas em outubro – e foram contemplados com R$ 33,3 mil cada uma. Houve ainda 391 pessoas que acertaram a quina e vão dividir prêmio de R$ 200 mil, o que corresponde a cerca de R$ 511,50 para cada.





Os três acertadores das seis dezenas são de Três Lagoas, Maracaju e Corumbá. Entre os contemplados com o prêmio da quina, há moradores de Naviraí, Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Paranaíba, entre outros.





As dezenas sorteadas ontem, pela Loteria Federal, foram 02 – 05 – 10 – 29 – 34 – 41.





Conforme o governo do Estado, só serão contemplados consumidores que se cadastrarem no site da Nota Premiada num prazo de 90 dias após o sorteio. Caso não faça o cadastro, o contemplado perde o direito ao prêmio.





A validação do cadastro também determina a data dos pagamentos, que acontecem nos dias 5 e 20 de cada mês. Para mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.





Serão distribuídos, todos os meses, R$ 300 mil em dinheiro livre de imposto de renda. O primeiro deles é de R$ 100 mil para os acertadores de seis dezenas. O segundo é de R$ 200 mil para ganhadores de cinco dezenas. Não havendo sorteados para as seis dezenas o prêmio de R$ 100 mil será somado ao prêmio de R$ 200 mil.





Por Lucia Morel