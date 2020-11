Tempo instável abre semana em Mato Grosso do Sul

Muitas nuvens encobrem o céu neste início de semana em Mato Grosso do Sul.





Tempo nublado a encoberto com expectativa para pancadas de chuva em todas as regiões é a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) para esta segunda-feira (16).





Condições adversas como chuvas intensas, ventos fortes e raios podem ocorrer em algumas áreas.





A umidade relativa do ar para este dia possui variação estimada entre 95% a 50% ao longo do dia. Vento fraco a moderado com possibilidade para rajadas especialmente nas regiões norte e bolsão.





Nesta segunda as temperaturas poderão variar entre de 22°C a 35°C e na capital a mínima está estimada em 22°C e a máxima de 30°C.

Quinzena





Até dia 21 de novembro, áreas de instabilidades continuam atuar no Estado deixando céu parcialmente nublado a nublado com chuva especialmente entre a tarde e à noite em todas as regiões, associado à cavados e termodinâmica local. As chuvas deverão se concentrar nos municípios da região sudoeste, sul e central onde são esperados aproximadamente 70 milímetros acumulados. Nas demais áreas são esperado em torno de 30 milímetros.





Já entre os dias 21 a 23, o tempo deve ficar firme em todos os setores. Há possibilidade de retorno das chuvas entre os dias 24 a 29 de novembro. O volume de chuva para o período é menor em relação ao anterior. Deve chover cerca de 40 milímetros em grande parte do MS, com exceção da região pantaneira onde o volume de chuva não deve passar dos 20 milímetros.

Por: Mireli Obando