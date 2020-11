TCE-MS participa de Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias 2020

A participação do coordenador da Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Álvaro Scriptore Filho, no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas/ENCO 2020, tem como objetivo compartilhar conhecimentos na busca do aprimoramento e fortalecimento desses órgãos, e conta com a participação de membros e técnicos dos Tribunais de Contas de todo o País.





Em atendimento às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o evento está sendo realizado em formato virtual, nos dias 09 e 10 de novembro, é uma iniciativa do Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidoria e Controle Social do IRB (Instituto Rui Barbosa).





Além do lançamento da Cartilha de Boas Práticas em Corregedoria, relevantes temas estão sendo debatidos nestes dois dias de encontro, como: “Gestão de Risco e o Papel das Ouvidorias”, “As Ouvidorias Em Tempo De Calamidade”, a “Aproximação dos Tribunais de Contas com a Sociedade”, entre outros.





Confira aqui a programação completa do ENCO 2020.









ASSECOM





