Semana Global de Empreendedorismo começa na segunda com programação variada

Evento visa fortalecer cultura empreendedora; um dos destaques é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Interessados em aprender mais sobre os assuntos relacionados ao Empreendedorismo, como vendas, marketing e finanças podem participar da Semana Global de Empreendedorismo (SGE), evento que acontece de 16 a 22 de novembro. A programação tem atividades online e presenciais.





Diante da pandemia que impactou os pequenos negócios, neste ano, a SGE traz a discussão de temas relacionados ao momento de retomada das atividades, como os desafios da gestão financeira e recuperação de dívidas; diferenciais competitivos e novos modelos de negócios; transformação digital, dentre outros.





Uma das instituições que oferecerá as atividades é o Sebrae Mato Grosso do Sul, com uma programação gratuita voltada ao empreendedorismo jovem. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.empreendedorismo.org.br





Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino





A programação da SGE também será marcada pelas comemorações do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado em 19 de novembro. O Sebrae preparou um dia para discutir os principais desafios da mulher empreendedora, a partir da vivência de projetos como o Sebrae DELAS, iniciativa que surgiu em Mato Grosso do Sul e hoje está presente em 12 estados do Brasil para apoiar o empreendedorismo feminino.





No dia 19, às 19h (horário Brasília), acontece a live “Do CPF ao CNPJ: Jornada de Mulheres Empreendedoras”. O evento online contará com a participação da idealizadora do projeto Sebrae DELAS, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, e da empresária sul-mato-grossense atendida pelo programa, Jacklin Andreucce.





Saiba mais





A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007 com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora. O movimento chegou no Brasil em 2008, e durante o mês de novembro, acontecem diversas atividades com diferentes públicos e temáticas, sempre abordando o empreendedorismo.





Nos últimos três anos, a SGE no Brasil bateu recordes de resultados, o que faz da Semana brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais. Mais de 2,5 milhões de pessoas já foram mobilizadas no país em cerca de 20 mil atividades.





ASSECOM