SELVÍRIA| Com 65,16% dos votos, Dr. Fernando é o prefeito eleito no Município

Dr. Fernando (PSDB) recebeu 3.558 votos e vai comandar Selvíria até 2024

Dr. Fernando (PSDB), prefeito eleito de Selvíria ©Reprodução/Facebook

Dr. Fernando (PSDB) é o prefeito eleito de Selvíria – município distante 400 quilômetros de Campo Grande. O tucano foi reeleito com 65,16% dos votos válidos, contra 34,84% do único adversário, Paulinho ( PTB ).





O resultado das eleições de 2020 em Selvíria foi confirmado há pouco pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que contabilizou 5.708 votos no município. Segundo o tribunal, Selvíria tinha 6.670 eleitores aptos a votar.





Com o resultado, Dr. Fernando vai para seu segundo mandato consecutivo. Ao todo, o tucano recebeu 3.558 votos.





A coligação de Dr. Fernando, “Avante Selvíria O Desenvolvimento Não Pode Parar”, é composta por PSDB, PP, PT e PSD. O vice-prefeito eleito é Jaime Soares Ferreira (PSD).





Por outro lado, Paulinho foi a escolha de 1.902 eleitores de Selvíria. O servidor público municipal de 39 anos vinha de três mandatos consecutivos como vereador.





Além do PTB, a coligação de Paulinho, “Gestão de União Consciênte [sic] e Responsável pelo Bem de Selvíria e Véstia”, tem também o PSL, do candidato a vice Juliano.





Perfil do prefeito eleito de Selvíria





Odontólogo de 45 anos, José Fernando Barbosa dos Santos administra Selvíria desde 2017, após ser eleito pela primeira vez no ano anterior. Ele é divorciado, natural de Santa Fé do Sul (SP) e declarou R$ 288,7 mil em bens à Justiça Eleitoral este ano.





Selvíria tem 6.542 habitantes, segundo estimativa para 2020 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O município tem o maior PIB (Produto Interno Bruto) per capita do Estado e o sexto maior do País, com R$ 271.094,70, segundo dados de 2017 do instituto.





Últimos prefeitos de Selvíria





Antes de Dr. Fernando, Selvíria foi administrada por seu vice nestas eleições, Jaime Soares Ferreira, de 2013 até 2016. Antes, José Dodo da Rocha foi prefeito por dois mandatos consecutivos, de 2005 até 2012.