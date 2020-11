Sebrae realiza evento sobre empreendedorismo para estudantes de MS

Revolution Empreendedor do Futuro acontece nos dias 25 e 27 de novembro, abordando Empreendedorismo Jovem, Inteligência Emocional e Novas Tecnologias

Programação busca motivar alunos a seguirem nos estudos

Uma das consequências preocupantes da pandemia de Covid-19 foi a evasão escolar devido às aulas remotas. Visando sensibilizar para a importância dos estudos e do poder para transformar a própria realidade, o Sebrae/MS dá continuidade, nos dias 25 e 27 de novembro, ao Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro. A programação gratuita é voltada a estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio do Estado.





Desta vez, como parte da programação, será realizado o Fórum de Empreendedorismo. O evento terá a participação de palestrantes convidados, estudantes e jovens empreendedores de destaque de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de mostrar que é possível construir uma trajetória de sucesso a partir do empreendedorismo.





A programação do Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro teve início no começo deste mês, com a realização de oficinas temáticas sobre empreendedorismo para estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.





“A gente ensina que o empreendedorismo vai além de criar um negócio, ele surge através de características que o estudante pode ter. A programação traz toda essa temática, onde buscamos motivar esses alunos a não abandonarem a escola”, afirma a gestora estadual do programa de Educação Empreendedora do Sebrae/MS, Priscila Veloso.





Confira a programação completa





No dia 25 de novembro, quarta-feira, de 15h às 18h, acontece o Fórum I – Empreendedorismo Jovem. A programação contará com palestras da empreendedora Natalie Pavan, fundadora da rede My Cookies; e do empresário Davi Braga, eleito um dos jovens mais promissores do país pela revista Forbes.





Ainda no dia 25, o fórum terá a participação de empreendedores e estudantes de MS: Sarah Santos, jornalista com especialização em Marketing Digital, que produz conteúdo para a Internet sobre o universo das pessoas com deficiência; Luiana Oliveira, formada em Administração, proprietária e idealizadora da Marca Send Me; e Gabriel Rabelo, acadêmico do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na UFMS e desenvolvedor web na Empresa Júnior Mega Jr.





Já no dia 27 de novembro, sexta-feira, de 15h às 18h, acontece o Fórum II - Inteligência Emocional e Novas Tecnologias. O evento terá a palestra “Como estudar usando novas tecnologias? Aprenda conosco”, com o professor Amaury Junior, representante Estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. No mesmo dia, tem a palestra “A inteligência emocional é importante todo dia”, com o educador André Gravatá, jornalista e escritor, que vem falar sobre o tema como proposta inovadora para a educação.





O fórum também contará com a participação dos estudantes Tamyllis Roberta, acadêmica em Engenharia Civil pela UFMS; Mário Carvalho, acadêmico de Ciência da Computação na UFMS; Erick Taira, acadêmico de Engenharia de Produção na UFMS e medalhista no Karatê; Blendha Aparecida Vilalva, que cursa Redes de Computadores no IFMS, e Diogo Perez Areco, acadêmico do Curso de Engenharia de Computação na UFGD.





Como participar





Os interessados em participar do Sebrae Revolution Empreendedor do Futuro devem se inscrever previamente neste link , onde também está disponível a programação completa com os horários e datas dos fóruns. A inscrição é gratuita, e os inscritos terão acesso a certificado digital de participação. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





ASSECOM