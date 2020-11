SAÚDE| Com o aumento de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, é preciso relembrar das principais medidas preventivas

Desde o decreto da pandemia de Covid-19, em 11 de março, toda a sociedade enfrenta essa nova realidade, com as medidas de cuidado necessárias para evitar a transmissão da doença. Houve um período de queda de casos e, agora, os números voltam a preocupar. Primordialmente, é preciso ressaltar que não há necessidade de pânico. Contudo, é necessário relembrar as orientações preventivas.





Os profissionais de saúde pedem cautela e que as pessoas evitem prontos-socorros em casos não urgentes para reduzir os riscos de contaminação, tanto do próprio paciente, que pode ter só um resfriado e acabar pegando o coronavírus no próprio hospital, como de outras pessoas.





Para prevenir a doença, fique atento as nove dicas em saúde da Cassems:





1 - Lavar bem as mãos com água e sabonete por 20 segundos.





2 - Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool 70º





3 - Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.





4 - Evitar contato próximo com pessoas doentes.





5 - Cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar.





6 - Caso não haja lenço descartável, ao espirrar ou tossir, cubra o nariz e a boca (“espirrar com o cotovelo”).





7 - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência.





8 - Ficar em casa quando estiver doente.





9 - Sair de casa apenas para o que for necessário e evitar aglomerações.









